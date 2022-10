Un mois après avoir déclenché une bourrasque médiatique en assurant que le PSG se déplacerait dorénavant « en char à voile » pour moins utiliser l’avion, Christophe Galtier a annoncé - plus sérieusement - que les Parisiens iraient à Reims en car, ce samedi. « On va se déplacer en bus, même si les organismes sont fatigués, a expliqué l’entraîneur sur PSG TV, en amont de la conférence de presse ce vendredi. C’est proche de chez nous, on sera très bien dans notre bus. »





Le bilan carbone du PSG sera donc déjà meilleur que la saison dernière, quand l’équipe avait pris l’avion pour tous ses déplacements en Ligue 1. Y compris pour aller à Reims (170 km) ou Lille (220 km). Mais parce qu’il y a encore des progrès à faire, Le Parisien racontait cette semaine que le car parisien avait fait l’aller-retour jusqu’à Lisbonne à vide (3.600 km, quand même) simplement pour transporter les joueurs entre l’aéroport, leur hôtel et le stade de la Luz.

Quoi qu’il en soit, Lionel Messi n’aura pas le loisir de goûter ce trépident road trip sur l'A4, ce week-end. L’Argentin, sorti en fin match face au Benfica mercredi, est forfait à cause d’une contracture à un mollet. Même chose pour Nuno Mendes, victime d’une lésion à la cuisse et qui sera lui absent entre trois à quatre semaines. Le PSG devra peut-être aussi se passer de Kylian Mbappé pour cette 10e journée. L’attaquant souffre d’une angine depuis son retour du Portugal, et le staff attend de voir l’évolution de la maladie avant de prendre une décision sur sa présence dans le groupe.