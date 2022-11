Oscar Garcia a eu l’immense douleur de perdre sa fille, comme l’a annoncé ce jeudi l’ancien entraîneur rémois sur son compte Instagram, avec une photo accompagnée d’un message en catalan : « Vole haut mon amour ». Le technicien de 49 ans effectuait de nombreux allers-retours entre la Champagne et Barcelone, où son enfant était soignée, lorsqu’il dirigeait le Stade de Reims avant son éviction, le 13 octobre.

C’est pour cette raison qu’il avait raté deux rencontres de Ligue 1 cette saison, contre Lens le 4 septembre (1-1), puis face au PSG le 8 octobre (0-0). Garcia avait été viré après ce bon match nul et remplacé par son adjoint Will Still pour cause de résultats « en deçà des objectifs escomptés », selon le communiqué du club, qui occupait alors la 15e place de L1.





⚫️ C'est avec une grande tristesse que le Stade de Reims a appris ce jeudi le drame qui touche Oscar Garcia et sa famille. L'ensemble du Club leur adresse ses plus sincères condoléances. — Stade de Reims (@StadeDeReims) November 24, 2022



« On ne peut pas mener deux combats à la fois »

En conférence de presse, le directeur général Mathieu Lacour avait justifié cette décision : « Sa situation a peut-être joué sur le fait qu’il était moins frais mentalement. On ne peut pas mener deux combats à la fois, je pense qu’il l’a compris. » Le dirigeant avait aussi assuré Garcia de son soutien « dans les moments durs qu’il va encore traverser ».

Ce jeudi, le Stade de Reims a présenté ses condoléances à son ancien technicien, qui avait été nommé en juin 2021 après avoir précédemment entraîné Saint-Etienne en 2017.