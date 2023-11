Il n’y a pas, encore, le feu au lac, mais disons qu’une petite braise est en train de naître du côté de Marseille après la nouvelle défaite de l’OM, dimanche soir à Lens (1-0), en toute fin de match. La quatrième, déjà, en seulement onze journées de Ligue 1, et l’OM se retrouve à sept points des places européennes (avec un match en moins). Et la prestation des Phocéens à Bollaert n’a pas de quoi rassurer les supporteurs marseillais. Ni même leur entraîneur Gennaro Gattuso, qui s’est montré un peu inquiet à la fin du match.

⏱ 90’ | #RCLOM 1️⃣-0️⃣



L’OM s’incline à Lens.



🗓️ Place à la trêve internationale avant un déplacement à Strasbourg pour la 1️⃣3️⃣ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/1GaMwi6pEz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 12, 2023



« C’était un match dans lequel on a beaucoup dépensé d’énergie, Lens est une des équipes qui court le plus dans le championnat français, qui presse en un contre un. On a souffert mais on le savait, a commenté le coach italien. Le nul aurait été juste mais le foot est ainsi, ne parlons pas de malchance, c’est un argument de faible. »

« Des joueurs ne sont qu’à 50-60 % de leurs capacités »

Après cette analyse globale du match, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan s’est mis à critiquer ses joueurs, incapables, selon lui, de tous se mettre au niveau : « Au niveau technique on doit faire plus, on ne peut pas se permettre de jouer avec tant de joueurs en dessous. Par rapport au maillot que l’on porte, ce que l’on fait est insuffisant. Il a manqué de la méchanceté, de la technique, parce qu’on a trop raté. Il y a de la préoccupation mais ce n’est pas tout d’être inquiet, il faut trouver des solutions. Des joueurs ne sont qu’à 50-60 % de leurs capacités et peuvent faire beaucoup plus que ce qu’ils font. »

Arrivé en cours de saison après la démission de Marcelino, Gennaro Gattuso reconnaît aussi ses torts : « J’assume mes responsabilités. Quand un joueur joue à 50 % de sa valeur, c’est de ma faute, pour le moment je n’arrive pas à les amener à 100 %. Je dois réussir à entrer dans leur tête et les faire jouer à 100 %. »