Les graves incidents qui ont provoqué dimanche le report du match Marseille-Lyon et la blessure de l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso ont été « une défaite pour tous », a regretté jeudi Gennaro Gattuso, le coach de l’OM. « Ça a été une défaite pour tous, pour mon équipe et pour celle de Lyon. C’est une défaite pour le foot », a déclaré le technicien italien en conférence de presse.

Prévu dimanche soir, le match a été reporté au 6 décembre. Le car transportant les joueurs et le staff de l’OL au Stade Vélodrome a été caillassé et Grosso a été sérieusement blessé au visage. « Voir un stade rempli, avec 65.000 personnes, des enfants venus avec leurs parents qui pleurent parce qu’il n’y a pas de match, tout ça par la faute de quatre ou cinq personnes qui pour moi ne sont pas supporteurs de l’OM mais des gens inconsidérés, c’est quelque chose d’inacceptable », a ajouté Gattuso.

« Beaucoup de frustration, de déception et un peu de dégoût aussi »

L’entraîneur de l’OM est aussi revenu sur la blessure de son compatriote Fabio Grosso, avec qui il a été champion du monde en 2006. « Ça a été des moments de préoccupation. Je n’ai pas vu les premières images de Fabio quand il arrive et au début, on m’a parlé de deux ou trois points de suture, de quelque chose de pas très grave », a-t-il raconté. « Je ne l’ai vu qu’une heure et demie après et franchement, il s’en est bien sorti. Quinze points de suture au visage, ça n’est pas anodin. Il aurait pu perdre l’œil », a-t-il ajouté, précisant qu’il avait passé un appel en vidéo à Grosso au lendemain des incidents.

Interrogé lui aussi en conférence de presse, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia a pour sa part parlé d’une « soirée assez cauchemardesque ». « Ça n’a pas du tout sa place dans le foot. C’est quelque chose d’inadmissible. Il y avait chez nous beaucoup de frustration, de déception et un peu de dégoût aussi », a-t-il déclaré.