La Commission des compétitions de la Ligue de football professionnelle, réunie ce jeudi matin, a annoncé une nouvelle date pour le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Ce match, reporté après l’attaque du car des Lyonnais par des supporteurs marseillais et la blessure au visage de Fabio Grosso, se jouera le 6 décembre prochain.

On ne connaît par contre pas les conditions dans lesquelles il se jouera, notamment sur l’horaire et le lieu, ainsi que sur la présence des supporteurs. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais souhaite jouer ce match sur un terrain neutre et à huis clos. Mais les incidents survenus dimanche soir, ont eu lieu à l’extérieur du stade, l’Olympique de Marseille n’est est donc pas juridiquement responsable.