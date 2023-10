9h00 : Salut la compagnie et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cet « Olympico » avec nous !

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la pression semble presque plus forte sur les épaules marseillaises avant ce match entre l’OM et l’OL ce dimanche soir (20h45). Et pour cause, les hommes de Gennaro Gattuso ne veulent surtout pas offrir la première victoire de la saison à leur bête noire, dernière de Ligue 1 après six matchs nuls et trois défaites ! L’enjeu est donc double pour l’OM, pousser un peu plus les Lyonnais dans la crise, et retrouver le groupe de tête au classement. Pour Fabio Grosso, une nouvelle défaite pourrait déjà sceller son départ, un mois après avoir remplacé Laurent Blanc.

» On se retrouve aux alentours de 20h30 pour suivre ensemble ce choc de Ligue 1 entre l’OM et l’OL