Blessé au visage dimanche soir à Marseille lors du caillassage du car de l’OL, Fabio Grosso est sous le choc. L’entraîneur de Lyon est sorti de son silence mardi, estimant sur son compte Instagram qu’une « tragédie » aurait pu se produire.

« Ce qui s’est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l’a certainement été pour le sport et tous ceux qui l’aiment », écrit-il dans un message rédigé en italien et en français. Le match a été annulé. Les joueurs de l’OL, rentrés à Lyon dans la nuit de dimanche à lundi, ont ensuite bénéficié d’une journée de repos.

Une ITT de 30 jours

« J’espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir », ajoute l’entraîneur, qui a dû se faire poser douze points de suture et n’a pu participer à la séance d’entraînement prévue mardi après-midi. Le technicien italien bénéficie d’une ITT de 30 jours et sa présence sur le terrain pour ce mercredi reste incertaine.

Fabio Grosso a été blessé lors du caillassage du car de Lyon peu avant son arrivée au Stade Vélodrome, où le club rhodanien devait affronter Marseille en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Le visage en sang, il a souffert de vertiges et de multiples traumatismes. « Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité », ajoute-t-il sur Instagram.

L’OL veut rejouer le match car « les joueurs n’y sont pour rien »

« Aujourd’hui les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre », a pour sa part déclaré mardi le directeur général de l’OL, Vincent Ponsot, sur l’antenne d’OL Play. « On souhaite rejouer le match, les joueurs n’y sont pour rien. Tout comme nos joueurs n’y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée au Groupama Stadium (sur Dimitri Payet, alors à Marseille, en novembre 2021), même si on les a sanctionnés sportivement », a-t-il poursuivi.

« Ce qu’on veut, c’est que la sécurité de nos joueurs soit garantie. Ils sont là pour jouer au foot et nous ce qu’on demande, c’est qu’ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête ».

Trois enquêtes ouvertes

S’exprimant lui aussi sur OL Play, le directeur général adjoint de l’OL, Xavier Pierrot, a indiqué que des plaintes seraient déposées dans les prochains jours. « La plupart des plaintes de Fabio Grosso et des membres de l’encadrement vont être déposées jeudi, celles du club seront déposées avant », a-t-il précisé. L’objet de ces plaintes contre X vise à fournir un « dossier solide » à la justice. Lorsque les auteurs des faits auront été identifiés, « nous déposerons plainte nominativement contre ces personnes ».

Trois enquêtes ont été ouvertes par le procureur de Marseille. Les deux premières portent sur le caillassage du bus de l’OL et sur un autre incident du même type visant un car de supporteurs lyonnais. La troisième vise le comportement d’une partie des supporteurs lyonnais à l’intérieur du Vélodrome qui ont fait des saluts nazis et poussé des cris de singes en direction des Marseillais.