Sergio Ramos et le FC Séville quittent la Ligue des champions par la petite porte avec seulement deux points, et donc, logiquement, sans avoir remporté le moindre match. Face au RC Lens, ils ont terminé leur campagne européenne par une nouvelle défaite (2-1). Un résultat sur lequel l’arbitre a injustement influé selon le défenseur espagnol. En cause, un penalty accordé aux Lensois peu après l’heure de jeu et transformé par Frankowski.

« Le penalty est fou, a déclaré avec amertume Ramos, lui-même auteur d’une Panenka un peu plus tard dans le match. J’ai toujours été un partisan de l’arbitrage vidéo, qui est là pour aider en cas de doute, pour donner une chance de voir et de prendre la décision. […] Seul l’arbitre a vu le penalty. On ne s’accroche pas aux décisions de l’arbitre mais c’est scandaleux. »

Forcément, quand on a évolué tant d’années au Real Madrid, on a du mal à comprendre que l’arbitrage n’aille pas systématiquement dans le bon sens.