Le football comme on l’aime. Mardi, en début de soirée, et alors que l’interdiction de déplacements des supporteurs sévillans à Bollaert venait être levée, ces derniers se sont empressés de prendre le chemin de l’enceinte lensoise. Les Andalous ont été vivement applaudis et salués par leurs pairs sang-et-or au moment de défiler devant les bars proches du lieu de la rencontre entre Lens et le FC Séville, comptant pour la dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions (2-1).

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux, un Espagnol se félicite « [il y a] du football ici ! ». Il y a bien failli ne pas y en avoir pour les 300 visiteurs, qui ont profité de leur séjour en France pour faire connaissance avec les arrêtés préfectoraux, le ministère de l’Intérieur et le Conseil d’Etat.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 🙏❤️#UCL pic.twitter.com/YKA63BvVsF — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 12, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Si ce dernier fait figure de héros aux yeux des aficionados, les deux premiers ont été pris pour cible par le public lensois, qui a déployé une banderole « Darmanin, préfets, médaille d’or de l’incompétence aux JO 2024 ». Une autre, plus sympathique, a été dressée en appui aux fans andalous, en VO dans le texte. « Soutien aux supporteurs de Séville », à qui le peuple sang-et-or avait promis de céder ses places à Bollaert pour leur permettre d’assister à la rencontre au cas où l’arrêté restait en vigueur. La solidarité, jusqu’au bout.