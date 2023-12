De notre envoyé spécial à Dortmund,

S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever au PSG, c’est de savoir se renouveler dans le divertissement en Ligue des champions. Après les éliminations rocambolesques en 8e de finale, le club parisien nous propose cette saison une belle nouveauté : la peur de ne pas sortir des poules. Trimbalés à Newcastle et Milan, miraculés contre les Anglais au Parc, les Parisiens n’avaient jamais été autant en difficulté sur la première phase depuis le début de l’ère QSI, en 2011.

« Un grand match »

Le PSG, deuxième de sa poule, peut encore terminer premier en cas de victoire sur la pelouse du Borussia Dortmund, mercredi, mais peut aussi se faire doubler par Newcastle en cas de défaite ou de match nul si les Anglais l’emportent chez eux contre le Milan AC. On a connu scénario plus délirant. Alors à la veille de jouer leur avenir européen, les Parisiens ont bien conscience de la pression qui les escorte.

« Il y a beaucoup d’attente et d’excitation sur ce match, mais on doit prendre ça pour nous motiver, pas de manière négative, a exhorté Marquinhos en conférence de presse, ce mardi soir. C’est comme ça que font les grandes équipes dans les moments comme ça. C’est un grand match, on a notre destin en main, c’est ce genre de rencontres qu’on a envie de jouer dans une carrière. »

Le Brésilien en a connu d’autres en une décennie passée sous le maillot parisien, pas toujours avec bonheur. Mais iI ne veut pas entendre parler de mauvaise surprise. « Si je pensais que l’équipe n’avait pas le caractère pour se qualifier ici, je serais resté à la maison, a-t-il répondu quand il a été lancé sur les difficultés récurrentes du PSG à l’extérieur. Le coach a été très précis dans l’approche du match, il a été très exigeant, tout le monde est prêt. »

Le coach, parlons-en justement. Enigmatique dans sa communication depuis le début de la compétition – les deux matchs contre Newcastle étaient paraît-il réussis –, Luis Enrique joue gros. Mais ce n’est évidemment pas un sujet pour lui à 24 heures de la rencontre. « Be positive my friend », a-t-il ainsi répondu en anglais dans le texte à une consœur qui lui demandait s’il était inquiet. Que peut-il dire d’autre, en même temps, à part qu’il a envie de gagner cette rencontre ? « Les grands clubs jouent des matchs importants tous les mois de chaque saison. C’est normal », a-t-il encore ajouté pour dédramatiser.

La mission C1 toujours d’actualité

Pour la motivation des troupes en tout cas, pas de soucis. « Ce sont les matchs les plus faciles à appréhender, il faut même contrôler cette envie de jouer, que ce ne soit pas excessif, a assuré l’ancien coach du Barça. Tout le monde sait les enjeux de ce match, et l’importance que cette compétition a pour nous. » En effet, si la quête de la première C1 du club n’est plus clamée sous tous les toits ces derniers temps, elle n’en reste pas moins une obsession. Le mot d’ordre était peut-être à la patience en début de saison, mais faudrait pas pousser jusqu’à une élimination avant même le début de l’hiver, quand même.