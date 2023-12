Un premier cri de joie s’élève dans une salle où plusieurs dizaines de personnes, joueurs, staff et dirigeants compris, se sont réunies pour suivre le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Le nom de l’US Revel, club de R1, vient d’être annoncé. Très vite, on prie dans l’assemblée pour que le nom du PSG soit le prochain à sortir.

Vœu exaucé : « Paris Saint-Germain. » Dans la salle, tout le monde jubile et s’étreint. L’euphorie est totale. Ces amateurs vont pouvoir réaliser leur rêve, celui d’affronter Kylian Mbappé et compagnie.

La réaction du club de l'US Revel lors du tirage du PSG : pic.twitter.com/YnKlevKpDd — Tʜᴏʀғᴀʟʟ ® (@ThorfaIl_) December 11, 2023





« Un magnifique cadeau »

« Le tirage nous offre un magnifique cadeau, on est très, très heureux, a réagi à chaud sur beIN Sports le président de l’US Revel, Didier Roques. Nous sommes une équipe de R1, il y a six niveaux d’écart avec la L1, on a très peu de chances de gagner, mais c’est un magnifique cadeau de jouer contre eux. On est ravis. » Le dirigeant du club a par ailleurs promis de se pencher, dès mardi, sur la question du stade où se jouera l’affiche. « C’est un beau problème. »

Les joueurs amateurs ont désormais jusqu’au week-end du 7 janvier pour peaufiner leur préparation physique en vue de ce qui se présente comme l’apogée de leur saison. Coup dur pour les fêtes de fin d’année, il va falloir travailler dur. Comme le dit leur président : « Les gars, remettez-vous au boulot et arrêtez la bringue… »