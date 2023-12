PSG-Nantes EN DIRECT : Paris mène, Barcola récompensé pour son audace... Suivez le match avec nous...

32e : Roooh Danilo Pereira c'est quoi ce dégagement disgracieux, plein axe, sous la pression nantaise? Un geste à la JCVD pour dégager le ballon 10 mètres plus loin sur Ugarte en plus

26e : Kang-In Lee, on en attend un peu plus sur sa faculté à éliminer et percuter. On veut de la fantaisie, et c'est trop timide depuis quelques matchs.