Voilà ce qui peut arriver quand on a le même nom, ou presque. La semaine dernière avait lieu le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football, à Clairefontaine (Yvelines). Les quelque mille habitants d’une petite commune du Nord, Provin (Régionale 1), s’enflamment pour leur club de foot qui ne cesse de passer des tours en Coupe.

Sauf que la notoriété de l’US Provin n’a, semble-t-il, pas atteint les instances de la Fédération française de football (FFF) qui organise la Coupe de France. « Nous étions sur la route pour Clairefontaine quand nous avons découvert sur le site de la FFF que notre club avait été transformé en Provins, une ville qui se trouve en Seine-et-Marne », raconte Hervé Legrand, président de l’US Provin.

Erreur orthographique et géographique

La faute d’orthographe aurait pu être sans conséquence. « Ça nous est déjà arrivé de voir Provin écrit avec un "s" », reconnaît le président. Mais la méprise est allée jusqu’à placer le club nordiste dans un chapeau à forte consonance francilienne. A ce stade de la compétition, la FFF organise le tirage au sort en tenant compte de la géographie.

« On s’est retrouvé avec clubs de l’Île-de-France et de l’ouest, poursuit Hervé Legrand. A l’arrivée à Clairefontaine, on l’a signalé aux organisateurs. Ils ont reconnu leur erreur, mais ils nous ont dit que c’était trop tard pour modifier les chapeaux. » Résultat, au lieu de tomber sur un club nordiste, Provin a tiré Laval, leader actuel de la Ligue 2, c’est-à-dire la plus forte équipe à ce niveau de la compétition.

Gagner par forfait

Le dirigeant nordiste fait donc contre mauvaise fortune, bon cœur. « C’est quand même une belle affiche », indique-t-il. Hervé Legrand pourra toujours se consoler car le règlement des phases régionales de la Coupe de France précise qu'« à compter du 6e tour, il ne peut être constitué plus de deux groupes géographiques ». Donc, même sans cette méprise, Provin aurait pu atterrir dans ce chapeau. Pour preuve, un club du Pas-de-Calais, Nœux-les-Mines, s’y trouvait aussi.

« Maintenant, on peut espérer qu’après la fédération, les dirigeants de Laval se trompent aussi et se rendent à Provins pour jouer. On gagnerait le match par forfait », plaisante Hervé Legrand qui a décidé de réserver le Stadium Lille Métropole à Villeneuve-d’Ascq, pour disputer la rencontre, le samedi 18 novembre.