Dans notre podcast « Zone mixte », on remonte le temps avec la série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Ce nouvel épisode nous entraîne en 1979, lors de la finale de la coupe de France de football entre le FC Nantes et l’AJ Auxerre. A quelques jours de la finale entre le club nantais et Toulouse, 20 Minutes revient ce qui fut le premier succès des « canaris » dans cette compétition.

Dans les années 1970, le championnat français est dominé par deux équipes : Saint-Etienne et Nantes. Pourtant, les Nantais, maintes fois champions de France, ne sont jamais parvenus à remporter la coupe de France. Le trophée leur a déjà échappé trois fois en finale et le mauvais sort semble s’acharner sur le club.









L’équipe des « moustachus »

Alors, en 1979, un jeune défenseur de presque 24 ans rêve de ramener enfin la coupe à la maison. Maxime Bossis est à l’aube d’une carrière exceptionnelle qui le mènera jusqu’au titre de champion d’Europe avec l’équipe de France dont il portera le maillot à 76 reprises. Le « grand Max », comme on le surnomme, est, sans nul doute, le joueur français le plus charismatique de son époque.

Il revient sur cette première victoire en coupe de France avec l’équipe des « moustachus » et raconte l’engouement de toute une ville. Et devinez qui Maxime Bossis voit gagner samedi ?