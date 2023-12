Captain Obvious à la manœuvre. L’entraîneur du Borussia Dortrmund, Edin Terzic, s’est exprimé en conférence de presse sur son dernier adversaire en phase de poules de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain. Un adversaire avec « des qualités » mais aussi quelques limites bien identifiées. « On va jouer devant 80.000 personnes. […] On a vu aussi qu’ils [les Parisiens] ont du mal à défendre à l’extérieur. » Pas besoin d’être un génie pour s’en apercevoir, il suffisait d’allumer sa télé. Les défaites 4-1 à Newcastle et 2-1 à Milan sont là pour appuyer les propos de Terzic.

Friable ou pas hors de ses bases, il n’en demeure pas moins que le PSG reste une menace aux yeux du défenseur Nico Schlotterbeck, qui s’en méfie comme de la peste. « Il faut avant tout défendre la profondeur, et rester compacts. Si nous sommes compacts, nous serons équilibrés sur le terrain. » Rester compacts pour éviter de se prendre les vagues des flèches parisiennes – même si Dembélé est absent – Kylian Mbappé le premier. « Kylian est un joueur de top niveau, analyse Terzic. Il faut plutôt voir en tant que collectif pour le bloquer. Mais cela va être très difficile de le bloquer sur 90 minutes. »

Le Borussia vise la première place

Enfin, pour ce qui est de l’enjeu, le Borussia Dortmund n’a pas prévu de prendre ce match à la légère. Déjà qualifiés, les Allemands briguent la première place du groupe. Mais l’entraîneur adverse s’est bien gardé de s’exprimer sur la possibilité d’éliminer le Paris Saint-Germain. « Nous voulons faire un très bon match contre le PSG demain. Si nous y parvenons, nous aurons de bonnes chances de gagner. Nous voulons être premiers du groupe ! »