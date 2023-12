« Comment on va faire pour les Jeux olympiques, si on ne peut pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol ? », a interrogé l’entraîneur de Lens Franck Haise lundi, réagissant à l’interdiction de déplacement des supporteurs du Séville FC.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé dimanche que les fans du club andalou ne pourraient pas se rendre au Stade Bollaert pour assister à ce dernier match de la phase de groupe de la Ligue des champions qui se tiendra mardi (18h45). Cette annonce fait suite à la mort d’un supporteur de Nantes au cours d’une altercation le 2 décembre avant une rencontre de Ligue 1 entre les Canaris et Nice.

« Non pas un déplacement, mais un voyage »

L’entraîneur des Sang et Or Franck Haise « regrette » cette décision, « d’autant plus que les informations ont été tardives ». « Le tirage au sort a eu lieu fin août, a rappelé le Normand en conférence de presse. Les fans de Séville ont organisé non pas un déplacement mais un voyage. »

Avant de poursuivre : « Ils sont 300 ou 400, et qu’au dernier moment, on leur dise non parce qu’il y a certains problèmes – tous les pays en ont – et qu’on leur dise de rester chez eux, à même pas dix mois des Jeux olympiques… Mais comment on va faire pour les Jeux olympiques, si on ne peut pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol ? »

Le FC Séville veut faire lever l’interdiction

« Au-delà de la forme, tardive, il y a un vrai problème, a estimé Franck Haise. S’il y a des moyens supplémentaires pour bien encadrer, évidemment, mais de cette manière-là, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. »

Le Séville FC a protesté contre cette mesure dans un communiqué dimanche, affirmant qu’elle « porte préjudice à ses supporteurs en particulier et au football en général, avec des mesures disproportionnées qui ne semblent pas justifiées ». Le club andalou a ajouté être en contact avec le gouvernement espagnol pour tenter d’obtenir la levée de cette interdiction et indiqué qu’il allait se tourner vers l’UEFA, l’instance européenne du football.