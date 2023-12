Toujours aussi séduisant dans le jeu, Gérone a signé une victoire de prestige dimanche dans le derby catalan sur la pelouse du FC Barcelone (4-2) pour reprendre seul la tête de la Liga lors de la 16e journée. Le rêve continue : à trois journées de la fin de la phase aller, le petit club de la ville catalane située à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone, racheté en 2017 par le City Football Group, maison mère émiratie de Manchester City, est premier de Liga devant les grands d’Espagne.

Cette 13e victoire en 16 journées permet en effet aux Gironistes de récupérer leur fauteuil de leader avec deux longueurs d’avance sur le Real Madrid, tenu en échec samedi par le Betis Séville (1-1) et sept sur l’Atlético Madrid (3e) et le Barça (4e).

« Nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe »

« Je ne sais pas si on est capables de gagner la Liga, mais nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe » a assuré l’entraîneur Michel Gonzalez en conférence de presse. « Nous n’avons pas été bons avec le ballon, cela nous a coûté le match… Nous avons sept points de retard, ce qui est beaucoup, mais il reste plus de la moitié de la saison à faire », a déclaré de son côté le milieu du Barça Frenkie de Jong au micro de DAZN.

Dans un match plaisant où le ballon passait d’un but à l’autre, le Barça a eu la possession du ballon mais a tremblé sur chacune des offensives de ses voisins, bien plus entreprenants et sûrs de leur jeu collectif. Sur certaines séquences, les visiteurs ont tout simplement donné au grand Barça une leçon de football total, la philosophie de jeu de Johan Cruyff, devenu « l’ADN » du club blaugrana.