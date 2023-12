Lorient-OM EN DIRECT : Les Marseillais vont finir à dix mais tiennent leur succès

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

91e : Sept minutes à tenir pour l'OM, ça devrait le faire

89e : LOPEZ ATTENTIF DE LOIN !!! Belle frappe d'Innocent des 25 mètres, elle change de trajectoire mais le gardien marseillais ne se laisse pas piéger par ses appuis et la boxe en corner

86e : Kroupi Junior lancé dans les dernières minutes pour gratter un nul miraculeux, pendant que Faivre continue de passer au travers sur cette 2e mi-temps.

83e : Bizarrement, l'OM a remis le pied sur le ballon depuis qu'il est réduit à dix. Comme si les Merlus ne savaient pas s'y prendre en supériorité numérique

79e : LE ROUGE POUR CLAUSS !!!! Le latéral international est bien en retard, c'est vrai, mais son geste n'est pas vraiment dangereux. Sévère, mais la VAR ne corrigera pas. Et si ça nous offrait dix minutes de folie ?

76e : Un Lorientais s'écroule de manière suspecte dans la surface loin du ballon. Le Moustoir réclame évidemment un penalty mais j'ai l'impression qu'on n'auras pas le droit à ce petit bonheur pour relancer la fin de match

73e : Beaucoup de grosses fautes lorientaises qui cassent le rythme de cette seconde période. ON sent que Lebris leur a demandé d'en mettre un coup dans les duels, mais parfois c'est un peu too much

70e : Formose Mendy depuis qu'il est rentré c'est une moissonneuse batteuse en action. Il ramasse toutes les jambes qu'il croise et il y a rien qui repousse

68e : Rien à voir mais je jetais un oeil au handball féminin, sachez que les Bleues ont tapé les norvégiennes chez eux. Ce n'est encore que le tour principal mais c'est sacrément bon signe pour la suite de ce mondial

65e : A défaut de retrouver la possession, l'OM a retrouvé un certain ordonnancement défensif après cette reprise un peu décousue.

62e : La frappe d'Albergel pas loin d'être contrée et de prendre à contre pied Lopez. On se fait peur pour rien côté marseillais franchement. Faut s'y recoller là, parce que si Lorient en met un troisième, ça peut partir en toupie

59e : Honnêtement j'écarte plus rien, l'OM ne touche plus un cachou, Dieng a l'air dans un grand soir, ca peut faire 6-2 comme 4-4

56e : OH LE MIRACLE SUR LA LIGNE MARSEILLAISE Grand n'importe quoi ce match, Lorient tout proche d'un 3-4 incroyable sur ce coup-franc pourtant salement tiré par Mendy. Parade monstrueuse de Lopez après un premier sauvetage sur la ligne d'un défenseur olympien, Lodi je crois. Scénario dingue

53e : On notera la très belle feinte de frappe de Bamba Dieng au début de l'action pour s'ouvrir une zone de frappe. Pau Lopez a bien plongé, mais derrière ça lui passe entre les jambes.

51e : BENJAMIN MENDY LE BUT IMPROBABLE !!! Le classique du but face à son ancien club. Du mal à croire que ça relance tout ce soir, mais j'imagine qu'il a une saveur particulière pour Benjamin Mendy, après deux ans passés trèèèèèèèèèès loin des terrains pour l'affaire que l'on sait

49e : Pas l'impression que Lorient soit sur la route d'une remontada historique. Mais enfin quand t'as encaissé 17 tirs en 45 minutes, disons qu'on attend juste un minimum de dignité

46e : On y retourne avec deux changements côté breton. Formose Mendy et Isaak Touré à la place de Le Goff et Laporte, qui ne doivent pas être mécontents d'échapper à la deuxième partie de l'humiliation en cours

21h36 : Mi-temps à Lorient. Démonstration marseillaise, une équipe en pleine bourre depuis dix jours, je vais finir par croire que Gattuso est un génie. Ca peut encore douiller en seconde mi-temps vu l'état cataclysmique du bloc lorientais en phase défensive

45+3 : Gattuso tire toujours une tronche de bouledogue qui vient de se faire tromper par sa meuf. Profite un peu gars, ton équipe régale ce soir

45e+1 : Cinq minutes de temps additionnel, soit largement le temps d'en prendre deux de plus pour Lorient

44e : Pour tous ceux qui disent qu'on s'emmerde en L1, c'est sûrement vrai la plupart du temps, mais alors ce soir c'est du Mozart

42e : LE DOUBLE POUR PEA !!!!!! La rebéllion n'aura pas duré longtemps. Encore une air défense de qualité de la part des Lorientais qui font tout leur possible pour ne surtout pas gêner les ambitions marseillaises du soir. Et ils y arrivent merveilleusement bien. L'ex-Gunner tout seul pour ajuster Mvogo grâce à une passe géniale de Veretout

40e : FAIVRE EN DEUX TEMPS !!!!! Un peu optimiste d'appeler ça le but de l'espoir, mais enfin il ne faut jamais insulter l'avenir. Petit dribble délicieux de Ponceau sur le côté gauche, le centre en retrait pour l'ancien lyonnais qui s'y prend à deux fois. 1-3

38e : L'arbitre qui oublie discrètement un possible penalty pour l'OM, c'est sympa d'être charitable envers tes hôtes.

36e : Et Lodi qui croque le quatrième sur un nouveau contre à six contre trois des Marseillais qui bouffent dans la balle comme jamais. Le jour et la nuit par rapport au début de saison

33e : LE TROISIEME DE BALERDI CA SENT LE POISSON POURRI POUR LORIENT Même pas eu le temps de commenter cette madjer improbable de GIgot sortie par Mvogo que sur le corner suivant L'Argentin s'élève à hauteur d'Airbus pour plomber définitivement les maigres espoirs lorientais

30e : Par contre Vitinha ce soir c'est du tir au pigeon. Le POrtugais met de la bonne volonté mais tu sens qu'il lui faut beaucoup de circonstances favorables pour marquer

27e : AUBAMEYANG PAS LOIN DU PRIX PUSKAS !!! Le gars tente tranquillou une reprise de volée en aile de pigeon sur cette ouverture qui reste un peu derrière lui. Et bien figurez vous que c'est à deux doigts de faire but sans le plongeon de Mvogo. On ne s'ennuie pas une micro-seconde

25e : LOPEZ HEROÏQUE !! Quelle parade du pied du gardien espagnol alors que Dieng avait réussi à mettre Lodi dans le fossé, mais derrière il ne parvient pas à conclure à moins de dix mètres, c'est quand même pas loin de la faute professionnelle

23e : MENDYYYYYYYYYYYYYY APPLIQUE-TOI NOMDEDIOU Débordement monstrueux de Dieng qui parvient à la placer entre les jambes de Lopes en voulant centrer, Mendy a une occaze assez incroyable mais son plat du pied s'échappe dans le petit filet

20e : Popopopo la contrôle de sagouin d'Aubame. Encore une passe en profondeur assez incroyable de Veretout, en forme internationale ce soir. Enfin Amazon me dit Harit, j'avoue que j'ai pas tout vu

17e : La biscotte pour Benjamin Mendy pour un ballon poussé trop loin sur Gigot. LA première titularisation du champion du monde 2018 n'est pas une franche réussite pour le moment

14e : Vitinha qui croise un peu trop sa frappe après un pressing de fou furieux initié par Harit. Match à sens unique

11e : Et avec cette quatrième victoire de rang qui s'annonce, l'OM remonte à la sixième place, tout à fait dans le coup pour une qualif en C1 puisqu'on le rappelle, cette saison le 4e disputera le tour préliminaire. Et bé si on m'avait dit ça il y a quinze jours...

8e : LE PLAN EPARGNE AUBAMEYANG !!!!! La tête imparable du Gabonais sur une galette de Mbemba qui venait de loin. Sixième but en dix jours, PEA est chaud comme la braise, tout le contraire de la défense lorientaise qui fait peine à voir. 0-2

6e : OH VITINHA PAS LOIN DU DEUXIEME Les Bretons toujours aux fraises, Aubame est tout seul et choisi la tête en retrait pour Vitinha qui choisit lui aussi la tête aux six mètres, heureusement que Talbi traîne dans le coin, sans quoi le match serait déjà temriné

4e : MBEMBA REFROIDIT L'AMBIANCE !!! Le début de match tonitruant de l'OM récompensé sur un centre aérien dévié par Gigot et repris par son poto de la défense centrale. J'aimerais comprendre comment il y avait si peu de défenseurs lorientais dans leur surface...

2e : Mvogo qui tente une relance kamikaze sur son premier ballon. Heureusement que le contre d'Aubameyang termine au dessus...

1e : ALLEZ ON Y VA AU SON DU BINIOU

20h43 : Une petite statistique qui ne va pas rassurer des supporters lorientais déjà bien en peine cette saison (16es et barragistes avec un point d'avance sur Clermont et deux sur Lyon). L'OM marque 60% de ses buts dans la première demi-heure en L1. Lebris a sensibilisé ses joueurs sur le sujet, j'imagine

20h38 : Côté lorientais, on devine un avant-centre particulièrement motivé ce soir, e ton observera le placement de Benjamin Mendy annoncé en ailier gauche devant Le Goff. Curieux. Le 𝐗𝐈 du @FCLorient pour affronter l'OM ! #FCLOM pic.twitter.com/ZffWxfGOj5 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) December 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



: Côté lorientais, on devine un avant-centre particulièrement motivé ce soir, e ton observera le placement de Benjamin Mendy annoncé en ailier gauche devant Le Goff. Curieux.



20h35 : Gattuso mise presque sur le même onze qui a explosé l'OL en début de semaine. L'entraîneur italien tente de surfer sur la dynamique positive de l'OM, enfin entré dans sa saison 🅒🅞🅜🅟🅞 #FCLOM ⚔️



Le XI de départ aligné par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 🇮🇹 pour le match de clôture de la 15e journée de @Ligue1UberEats ⚡️ pic.twitter.com/td5VslGHBe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



: Gattuso mise presque sur le même onze qui a explosé l'OL en début de semaine. L'entraîneur italien tente de surfer sur la dynamique positive de l'OM, enfin entré dans sa saison onze

20h32 : Salut la grande famille des minutos, on se met en place tranquillement pour ce dernier match de la 15e journée