Malgré la victoire (4-2) à Lorient, dimanche, pour la 15e journée de Ligue 1, l’entraîneur de Marseille Gennaro Gattuso s’est dit « très énervé » par la seconde période de ses joueurs qui n’ont pas assez maîtrisé à son goût. « Je suis très content de la victoire mais je suis très énervé, très remonté à cause du développement de la rencontre. On a vu une grande équipe en première période, mais en seconde on n’a pas fait suffisamment. Dans le football, il faut maîtriser ses matchs et c’est devenu un peu notre défaut », a déploré l’Italien après le match.

Disposé en 3-5-2, et bien aidé par la passivité de la défense lorientaise, Marseille a livré un récital offensif pendant les 45 premières minutes et aurait pu rejoindre les vestiaires « à 7-1 » et non 4-1, a jugé le coach. « Déjà, je n’étais pas content du but qu’on concède à 3-0. On le concède de façon beaucoup trop passive », a-t-il souligné. Il avait d’ailleurs jeté sa parka de rage sur la pelouse à ce moment-là (41e).

« On est en train de voir le vrai Aubameyang »

« Je suis bien placé pour parler de ces choses-là parce que j’ai perdu une finale de Ligue des champions contre Liverpool après avoir mené 3-0 à la mi-temps », en 2005, a-t-il rappelé. « Je leur ai dit à la mi-temps de faire attention, de continuer », mais en dépit de cet avertissement, « il y a eu un petit peu d’égoïsme, un peu moins d’efforts, c’est là où on a péché », a jugé Gattuso. « Dans le football, on ne peut pas rigoler, se reposer sur ses lauriers. Je crois au dieu du foot et rien que pour ça, il faut rester sérieux », a encore poursuivi l’entraîneur.

Il a toutefois accordé un satisfecit à Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de deux buts, portant à sept son total sur les quatre derniers matchs. « Vous savez, dans ma carrière et en tant qu’entraîneur, j’ai croisé beaucoup de joueurs et je peux vous dire que c’est un vrai professionnel », a expliqué l’Italien, louant le travail du Gabonais. « Je lui avais dit que son moment viendrait et son moment est venu, on est en train de voir le vrai Pierre-Emerick et je pense qu’il ne pouvait pas en être autrement », a-t-il conclu.