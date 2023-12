OL-Toulouse FC EN DIRECT : Lyon se présente avec une compo très prudente pour ce match de la peur… Suivez ce tournant avec nous...

16h34 : Un 5-2-3 surprise côté lyonnais

Vous vous souvenez de Duje Caleta-Car ? Complètement zappé par Fabio Grosso, le Croate va être titularisé ce dimanche, aux côtés de son compatriote Dejan Lovren et de Jake O'Brien. On va clairement chercher à se rassurer côté lyonnais, surtout que les « pistons » Tagliafico et Mata ne sont pas destinés à mettre le feu sur les côtés. On avait du mal à y croire, mais Rayan Cherki sera à nouveau titularisé par Pierre Sage devant, avec Nuamah et Lacazette. Il a un bon petit crédit aux yeux du coach intérimaire donc, malgré son match bien immonde au Vélodrome mercredi.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Toulouse FC ! 🔴🔵#OLTFC pic.twitter.com/kr9cR4wwvd — Olympique Lyonnais (@OL) December 10, 2023