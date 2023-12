Lens-OL EN DIRECT : Dans le froid glacial de Bollaert, premières banderilles plantées par les Lyonnais…

8 heures : Bonjour la France, bonjour le monde

Après l'intermède européen, qui a fait bien souffrir nos petits Lensois, retour à notre bonne vieille Ligue 1, elle nous manquait déjà, avec cette affiche Lens-Lyon. Si les Artésiens sont beaucoup mieux en championnat, ils viennent de subir une grosse déroute à Arsenal en C1 et devront se passer d'Elye Wahi, suspendu. Du côté de l'OL, c'est un peu Dallas, en ce moment. Entre les problèmes avec la DNCG, les problèmes sportifs, et les changements de direction, rien ne va. Du coup, après la défaite contre Lille, Fabio Grosso a été limogé, et Juninho va arriver en tant que conseiller de John Textor. Aux joueurs, aussi, de changer la spirale infernale, avant le déplacement à Marseille en milieu de semaine.

>> On se retrouve dès 16h30 pour suivre cette rencontre.