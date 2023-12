« Avec 41 points, nous sommes maintenus. On a atteint ce nombre bien avant ce que l’on pensait. » Parlez de titre à Michel, l’entraîneur de Gérone en Liga, et il vous parlera de maintien. Sauf qu’après la victoire face au FC Barcelone dimanche soir (4-2) et le nul du Real Madrid face au Betis samedi (1-1), cette ville catalane de 100.000 habitants a bel et bien repris la tête de Liga après la 16e journée. Au point de devenir l’équipe hype d’Espagne comme en témoignent les nombreuses unes des journaux ce lundi, dont celle de Marca qui évoque le « récital du leader sans limite ».

Des statistiques à faire pâlir les cadors européens

Grâce à sa victoire 4 buts à 2 contre le FC Barcelone dimanche soir, l’équipe de Michel [pas le même que l’entraîneur de l’OM en 2015-2016] compte donc 41 points après 16 journées. Un total qui a systématiquement offert le titre de champion d’Espagne depuis dix ans, n’en déplaise à son entraîneur. Gérone est même l’équipe qui cumule le plus de victoires dans les cinq grands championnats européens, avec déjà 13 succès glanés en 16 matchs, pour deux nuls et une défaite. Elle est aussi la 3e meilleure attaque d’Europe avec 38 buts inscrits, ce qui la place à égalité avec le PSG et Manchester City, juste derrière le Bayern Munich (44) et Leverkusen (39). Un exploit quand on se souvient que ce n’est que la 2e saison de Gérone dans l’élite, après avoir raté l’Europe pour quatre petits points la saison dernière.

Le frère de et l’homonyme de

Beaucoup ont cru attribuer ce bon début de saison de Gérone à Michel, l’ancien entraîneur de l’OM. Sauf que l’entraîneur du club catalan, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, bien que natif de Madrid, a essentiellement joué milieu de terrain relayeur au Rayo Vallecano contrairement à l’ancien joueur du Real Madrid. Il y a ensuite poursuivi sa carrière d’entraîneur, avant de rejoindre le FC Girona en 2021 et de le faire monter en Liga l’année suivante.

Si le jeu léché vers l’avant prôné par Michel, et un pressing très haut sur le terrain, peuvent faire penser au Barça des grandes années, le travail mené par Pere Guardiola, frère de Pep, entraîneur de City, à la direction sportive est aussi à souligner. Sa balance lors du dernier mercato est quasiment équilibrée avec 22 millions d’euros de dépenses contre 18 millions de recettes.

Un satellite intelligent de City

Le FC Girona est un club satellite de City Group, mais il n’a pas cédé aux sirènes du trading à tout-va en ne comptant que trois joueurs « corporate » dans son effectif (coucou Troyes). Au contraire, Pere Guardiola et Michel sont parvenus à construire une équipe avec une forte identité catalane, encadrée par des joueurs plus confirmés. Gérone s’est par exemple fait prêter Daley Blind par Manchester United et Eric Garcia par le voisin barcelonnais. Mais pratiquement tous les joueurs semblent interchangeables, comme le souligne la victoire contre le FC Barcelone sans l’un des cadres au milieu, Yangel Herrera. L’apport du latéral gauche Miguel Gutiérrez est aussi capital. Le grand espoir du Real Madrid a d’ailleurs obtenu les faveurs de Sport pour son activité lors de la victoire, dimanche.