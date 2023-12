Les supporteurs du RC Lens prêt à offrir leur place aux Sévillans. Le groupe de supporteurs lensois, les Red Tigers 1994, a réagi dimanche à l’interdiction de déplacement des supporteurs du FC Séville pour la rencontre de Ligue des champions mardi (20h45).

Ils expliquent dans un communiqué contester cette décision du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin : « Nous ne pouvons accepter et nous n’accepterons plus ces arrêtés iniques et liberticides de la part d’un exécutif aux abois qui veut juste gonfler ses petits biscotos pour impressionner. Nous fûmes 2.000 à Séville, nous fûmes 1.600 à Eindhoven, nous fûmes 3.000 à Londres. Tout se passa bien et les pouvoirs publics locaux n’eurent aucune peine à encadrer des "bêtes assoiffées de Sang et Or" », dénoncent-ils.

« Nous ferons en sorte d’accueillir les supporteurs de Séville »

Ils annoncent surtout être prêts à accueillir les fans du FC Séville, « quittent à laisser nos places » : « Fidèles aux valeurs fortes d’accueil, d’hospitalité et de convivialité du bassin minier et fidèles aux principes des Ultras qui nous font œuvre à un football populaire et solidaire, nous ferons en sorte d’accueillir les supporteurs de Séville quitte à laisser nos places pour les faire entrer dans nos tribunes ! ».

Dimanche, le ministre de l’Intérieur, a annoncé lors d’une interview accordée au média en ligne Brut, que les supporteurs du club de football espagnol de Séville ne pourront pas se déplacer mardi à Lens pour un match de Ligue des champions. « Je vais interdire aux supporteurs de Séville de venir à Lens », a déclaré le ministre, interrogé sur les interdictions de déplacements de supporteurs consécutives à la mort d’un fan de Nantes dans une altercation le 2 décembre avec des supporteurs niçois, pour laquelle un chauffeur de VTC a été mis en examen et incarcéré.