Les supporteurs monégasques, lillois, havrais et brestois qui ont l’âme de voyageurs peuvent s’estimer heureux. Ils pourront suivre leur équipe à l’extérieur ce week-end, respectivement à Rennes samedi, à Clermont, à Strasbourg et à Metz dimanche. Le ministère de l’Intérieur a interdit le déplacement de fans pour les cinq autres matchs de la 15e journée de Ligue 1. Une décision qui concerne aussi trois rencontres du 8e tour de Coupe de France organisées samedi, alors que le football français connaît une recrudescence des violences.

Selon l’arrêté signé par le ministre Gérald Darmanin et publié au Journal officiel, ces matchs présentent ainsi un « risque réel et sérieux d’affrontements entre supporteurs », dans le contexte « d’exacerbation » de violences « de plus en plus graves ».

Trois clubs de Ligue 2 concernés en Coupe de France

En Ligue 1, les supporteurs concernés sont ceux du RC Lens pour le match à Montpellier ce vendredi, du FC Nantes à Paris samedi, du Stade de Reims (à Nice), du TFC (à Lyon) et de l’OM (à Lorient) dimanche. En Coupe de France, l’arrêté cible les rencontres Angoulême – Bordeaux, Saint-Etienne – Nîmes et Troyes – Auxerre prévues samedi.

Mardi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s’était dite favorable à « un moratoire sur les déplacements de supporteurs », d’ici au 18 décembre, après la mort le week-end dernier d’un fan de Nantes lors d’une altercation avec des supporteurs niçois, pour laquelle un chauffeur de VTC a été mis en examen et incarcéré lundi.

Le 29 octobre, un match entre l’OM et l’Olympique lyonnais avait été annulé et reporté en raison du caillassage des bus des joueurs de l’OL et de leurs supporteurs, en route vers le stade Vélodrome, par des supporteurs marseillais. L’ex-entraîneur de l’OL Fabio Grosso avait été blessé au visage. Des saluts nazis et des cris de singe avaient ensuite été signalés au sein du parcage visiteurs du stade Vélodrome.

Après les incidents du 29 octobre, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Marseille.