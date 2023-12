Un match sous pression pour l’Olympique de Marseille, et peut être même encore plus pour les autorités. L’OM reçoit l’Olympique Lyonnais mercredi prochain à (21 heures), dans le cadre du match à rejouer de la 10e journée de Ligue 1, reporté le 29 octobre dernier après l’attaque du car du staff lyonnais ayant entraîné la blessure au visage de Fabio Grosso, et de son adjoint.

Les réunions de préparation de ce match ont déjà eu lieu pour la préfecture de police et le dispositif de sécurité mis en place est borné, sauf événement « extérieur » du type attentat, évidemment. Une demande d’interdiction de déplacements des supporteurs a été adressée au ministère de l’intérieur « en raison de leur comportement du 29 octobre dernier », à savoir des saluts nazis et des insultes racistes. En octobre, 600 supporteurs lyonnais avaient pu faire le déplacement après plusieurs réunions de préparation entre la préfecture de police et les groupes de supporteurs des deux clubs. Cette fois, que neni.

« La préfecture sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur »

Ce qui n’empêche pas la préfecture de police d’avoir « adapté » son dispositif de sécurité pour mercredi. « Il n’est ni plus important, ou moins important, il est adapté en tenant compte des événements et des contentieux qu’il existe entre les deux clubs. On a réfléchi à ce qu’il s’est passé, et on a adapté le dispositif », assure la préfecture de police. Mais impossible d’en savoir plus sur le nombre précis de forces de l’ordre mobilisées par la voix officielle.

La préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri est sous pression avant ce report. Et pour cause, tous les incidents du 29 octobre avaient eu lieu en dehors du stade Vélodrome, sous la responsabilité des autorités publiques donc. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’OM n’a pas été sanctionné, et que le match se rejoue au Vélodrome, avec du public. « La préfecture sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur sur cet événement, ils vont mettre les moyens nécessaires », confie à 20 Minutes une source policière.

Selon nos informations, les effectifs ont bien été augmentés, au point d’être pratiquement doublés avec beaucoup plus de compagnies de CRS et de gendarmes mobiles que lors du match avorté. Mais aussi avec un travail sur le plan de circulation, les cars lyonnais ayant été ralentis par les travaux aux abords du stade Vélodrome. Un demi-aveu d’échec, même si la préfète de police avait pointé du doigt « des abrutis », après l’attaque du car lyonnais : « Si ce match n’a pas eu lieu ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu de travail en commun entre les équipes, ce n’est pas parce que les supporteurs des deux équipes ont choisi de ne pas se parler, au contraire, je crois que c’est une première, mais parce que des abrutis en ont décidé autrement à l’extérieur ». Aucun incident ne sera donc permis pour les autorités, alors que personne n’a été interpellé pour l’attaque du car du staff des Lyonnais.