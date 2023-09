Un cambriolage alors que ses enfants étaient présents. Le défenseur du FC Séville, Sergio Ramos, a été victime d’un cambriolage à son domicile alors qu’il disputait le premier match Ligue des champions de la saison contre le RC Lens (1-1) la semaine dernière. Selon ABC de Sevilla, plusieurs malfaiteurs se sont introduits à son domicile situé à une vingtaine de kilomètres de Séville, alors que les quatre enfants du défenseur, âgé de 3 à 8 ans, s’y trouvaient avec leurs nourrices.

De l’argent liquide, des montres de luxe, des bijoux et des vêtements de marque ont été volés et la maison saccagée. Les enfants et les nourrices, très choqués, seraient sains et saufs. La police a ouvert une enquête.