Le dossier du prochain entraîneur de l’OM pourrait rapidement accélérer. Selon Foot Mercato, Pablo Longoria a même fait de Gennaro Gattuso sa priorité pour prendre la succession de Marcelino, parti la semaine dernière, et du coach par intérim Jacques Abardonado. Et l’entraîneur italien pourrait même être sur le banc de l’Olympique de Marseille dès samedi pour le match contre Monaco (21 heures).

Ancien coach de l’AC Milan et de Naples, en Italie, et parti en janvier de Valence en Liga, Gennaro Gattuso devrait signer un contrat d’un an avec l’OM. Histoire d’apporter son fort caractère et rebooster les joueurs après un début de saison mitigé sur le terrain et une crise entre la direction et les supporteurs.