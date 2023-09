Après le temps médiatique, le temps judiciaire. Le parquet de Marseille va ouvrir une enquête préliminaire après les « menaces » et « intimidations », dénoncées par Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, a appris 20 Minutes suite à une information de La Provence. Le parquet n’a pas encore reçu la plainte de Pablo Longoria, qui avait annoncé vendredi avoir « demandé à (ses) avocats de déposer plainte par rapport à ce qu’il s’est passé », mais il se saisit sur la base des éléments exposés dans la presse.

L’Espagnol avait précisé vendredi, ne pas vouloir « alimenter de conflit » mais « simplement mettre fin à des modes de comportement afin que ce type de situation ne se reproduise plus ». L’OM est plongé dans la crise depuis la semaine dernière et une réunion houleuse entre la direction et les supporteurs, qui a notamment provoqué le départ de l’entraîneur Marcelino.