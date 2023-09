Le début de match cahin-caha des Marseillais contre l’Ajax était-il lié à la crise vécue par le club phocéen depuis le début de la semaine, avec la démission de l’entraîneur Marcelino et la mise en retrait de quatre dirigeants, dont Pablo Longoria, le président ? Sûrement. Mais, vite menés 2-0 par les Néerlandais, les Phocéens ont bien réagi et ont fini par obtenir le match nul pour leur première rencontre de Ligue Europa, jeudi soir (3-3).

Et, à la fin du duel, le gardien Pau Lopez a eu une pensée pour les dirigeants du club absents à Amsterdam. « Je voulais dire un mot aux quatre dirigeants qui ne sont pas là, notamment à Pablo (Longoria). On a fait ce match pour eux aussi. On les attend, on est là pour les soutenir », a déclaré le gardien espagnol.

Depuis lundi et une réunion lors de laquelle des représentants des groupes de supporteurs ont réclamé leur démission, Longoria et ses trois principaux collaborateurs ont pris du recul et ils n’étaient pas à Amsterdam.

« Ils ont changé la mentalité du club »

On va respecter tout ce qu’ils vont décider pour le club. S’ils décident de rester, on va faire je pense une saison extraordinaire. S’ils décident de partir, je les remercierai pour tout ce qu’ils ont fait pour le club, a ajouté Pau Lopez. Depuis que je suis arrivé, ils ont changé le club. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses, ils ont changé la mentalité du club. Je pense qu’on ne peut rien leur reprocher. »

Le gardien de l’OM a aussi eu quelques mots pour les supporteurs, l’autre partie au conflit, qui étaient plus de 2.000 jeudi soir dans la Johan-Cruyff Arena d’Amsterdam. « On a besoin des supporteurs aussi. Nous, les supporteurs et tous les dirigeants, on doit être ensemble, c’est le chemin à continuer. Chacun doit faire quelque chose pour créer un club encore plus fort, encore meilleur, a-t-il dit. Tout le monde veut que l’OM marche bien. Tous ceux qui aiment l’OM doivent être ensemble et chercher des solutions. »

« Les supporteurs doivent faire ce qu’ils font très bien. Ils sont toujours là pour nous, même quand les choses vont moins bien. Quand on joue à l’extérieur, on a l’impression de jouer à Marseille. Ça, c’est l’OM, ça, ce sont les supporteurs de l’OM. C’est de ça dont on a besoin. Si on a les meilleurs supporteurs de France, c’est pour ça », a conclu le gardien de but marseillais.