Soirée frustrante pour le foot français. En Ligue Europa, Marseille et Rennes, qui avaient leur destin entre leurs mains, se sont inclinés en fin de match contre Brighton et Villareal lors de la dernière journée de la phase de groupes, jeudi. Bilan : les deux clubs devront passer par les barrages pour espérer voir les 8e de finale, tout comme Toulouse, qui termine derrière Liverpool, et Lens, reversé de la Ligue des champions. En Ligue Europa Conference (C4), Lille s’est en revanche imposé, une victoire qui lui permet d’être directement qualifié pour les 8e de finale.

Les clubs français connaîtront leurs adversaires lundi, lors du tirage au sort qui se déroule en Suisse. Pour Lens, ce sera l’une des équipes (hors-France) qui a terminé 2e : l’AS Rome, Karabagh, le Sporting, Fribourg ou le Sparta Prague. Pour Marseille, Toulouse et Rennes, cela sera Galatasaray, Braga, Benfica, Feyenoord, l’AC Milan, les Young Boys ou le Chakhtior.

Ligue Europa (C3)

. Qualifiés pour les huitièmes de finale : West Ham, Brighton, Glasgow Rangers, Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen, Liverpool, Villarreal, Salvia Prague.

. Qualifié pour les barrages d’accession (aller-retour) : Sporting Portugal, Fribourg, Marseille, Sparta Prague, Toulouse, Rennes, AS Rome, Qarabag.

. Reversé de la Ligue des champions dans les barrages d’accession : Feyenoord Rotterdam, Young Boys Berne, AC Milan, Benfica Lisbonne, Braga, Galatasaray, Lens, Shakhtar Donetsk.

Ligue Europa Conférence (C4)

. Qualifié pour les huitièmes de finale : Lille, PAOK Salonique, Maccabi Tel-Aviv, Viktoria Plzen, Club Bruges, Aston Villa, Fiorentina, Fenerbahce.

. Qualifié pour les barrages d’accession (aller-retour) : Slovan Bratislava, Eintracht Francfort, La Gantoise, Dinamo Zagreb, Bodø/Glimt, Legia Varsovie, Ferencvaros, Ludogorets.

. Reversé de la Ligue Europa dans les barrages d’accession : Olympiakos, Ajax Amsterdam, Betis Seville, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Servette FC, Molde.