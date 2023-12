LOSC - PSG EN DIRECT : Zhegrova donne des sueurs froides au PSG, Dembélé en rate une belle...

📋 Le XI de départ est là !#𝐋𝐎𝐒𝐂𝐏𝐒𝐆 https://t.co/KTv289sQ33 pic.twitter.com/iNBvO7z1B5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





: Côté PSG, encore une petite surprise de Luis Enrique avec a priori Warren Zaïre-Emery arrière droit. Bon pourquoi pas après tout il sait tout faire le gamin. Sinon c'est du 433 avec Lee et Vitinha en relayeurs, Barcola et Dembélé sur les côtés et Kyks en pointe. Ou alors pas du tout ça va jouer à trois derrière, on verra ça au coup d'envoi.