OM – Clermont : Pourtant loin d'être convaincants, les Marseillais font la bonne opération au classement… Revivez le match avec nous…

9h00 : Salut l’équipe et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce dernier match de l’année à domicile pour l’Olympique de Marseille, face à Clermont !

Une affiche a priori bien déséquilibrée entre le 6e de Ligue 1 qui retrouve des couleurs en championnat après trois victoires consécutives, l’OM, et une équipe dans les bas-fonds du classement qui n’a plus gagné depuis plus d’un mois, le Clermont Foot 63. Les Marseillais devront se faire pardonner leur triste match perdu face à Brighton jeudi en Ligue Europa (1-0) qui les prive de la première place de leur groupe ! Les hommes de Gattuso continuent de souffler le chaud et le froid et on peut s’attendre à tout dans ce match de fin d’après-midi.

» On se retrouve aux alentours de 16h45 pour suivre tout ça ensemble