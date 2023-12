Le milieu de terrain ivoirien de Bournemouth Hamed Traoré a été hospitalisé après avoir contracté le paludisme et manquera la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), a indiqué son entraîneur dans le club anglais de Premier League vendredi. « Maintenant il est sorti de l’hôpital et il est ici avec nous, mais d’un point de vue sportif, il sera absent pendant un moment », a expliqué Andoni Iraola, le technicien des « Cherries », douzièmes de Premier League.

Traoré, souffrant, n’avait pas été retenu par le sélectionneur français Jean-Louis Gasset dans sa liste en vue de la CAN organisée en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Le joueur de 23 ans formé en Italie est au repos et doit encore se soumettre à de nombreux examens médicaux : « (Les médecins) doivent vérifier que tout fonctionne bien, que son corps réagit correctement. Mais il sera absent pour plusieurs mois », a déclaré Iraola.

Nous souhaitons un bon rétablissement à Hamed Traorè, qui se remet actuellement du paludisme. 💪❤️



Andoni Iraola a déclaré qu’il sera absent un certain temps. pic.twitter.com/CLPA4TvekE — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) December 29, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





L’entraîneur espagnol n’a pas dévoilé comment Traoré avait attrapé le paludisme mais, selon plusieurs médias, il aurait contracté cette maladie – potentiellement mortelle et transmise à l’être humain par un moustique, l’anophèle – en novembre dernier. Le milieu offensif n’a plus joué avec sa sélection depuis les deux matchs qualificatifs à la Coupe du monde, en novembre dernier, contre les Seychelles (9-0) et la Gambie (2-0).