La France contre le reste du monde. Ou plutôt contre le Burkina Faso et le Sénégal. Qualifiés pour les quarts de finale du Mondial de foot U17 qui se déroule actuellement en Indonésie, les mini-Bleus sont dans le viseur de deux de leurs adversaires, qui dénoncent une irrégularité côté tricolore : celle d’avoir fait jouer le jeune Yanis Issoufou, le jeune attaquant du Montpellier HSC.

En cause, une sélection de ce même joueur avec les U17 du Niger lors de la phase de qualification à la CAN U17 qui aurait dû l’empêcher d’enchaîner sous le maillot français comme le stipule le règlement de la FIFA, puisque la CAN était qualificative pour le Mondial. Ainsi, après le Burkina Faso, qui a affronté les Bleuets en phase de poule, c’est au tour du Sénégal, défait par la bande à Jean-Luc Vannuchi en huitième de finale, de réclamer la disqualification de la France de la compétition dans un document diffusé par Sports News Africa.

Un retour d’Issoufou en quart de finale ?

Une sanction qui ne devrait finalement pas tomber, la FIFA ayant depuis rassuré le staff tricolore puisque les requêtes du Burkina Faso et du Sénégal auraient dû être déposées cinq jours avant le début du Mondial. Issoufou a participé aux trois premiers matchs de la compétition, face au Burkina Faso (3-0), à la Corée du Sud (1-0) et aux États-Unis (3-0), avant d’être écarté par mesure de précaution lors du huitième de finale remportée par les Bleuets aux tirs au but, mercredi.

Partant de là, le joueur pourrait-il faire son retour d’ici la fin de la compétition ? Réponse samedi à 9h30, date à laquelle l’équipe de France U17 affronte l’Ouzbékistan en quarts de finale pour une place dans le dernier carré.