Quand on l’attaque, la Ligue 1 contre-attaque. Enfin, sur tout Der Zak. Une semaine après les déclarations de Thierry Henry sur la qualité de notre bon vieux championnat, qui venait de nous pondre deux journées d’un vide abyssal en termes de jeu et de buts (12 et 13 pions inscrits des 11e et 12e journées), Michel Der Zakarian s’en est pris assez violemment à l’actuel sélectionneur des Bleuets. Son tort ? Avoir rappelé que « Nice est 2e du championnat avec 13 buts ».

Et d’ajouter aux journalistes venus l’interroger : « Donc est-ce que ça vous surprend ». « J’espère que ce seront les deux seuls week-ends à 13 et 12 buts. Tout ça s’est passé avec un Chelsea-Manchester City (4-4), ça marque encore plus. On avait un Rennes-OL et le Lens-OM. Il fallait juste regarder Chelsea-Manchester City », avait alors ajouté Thierry Henry, sans que personne jusque-là (et certainement pas nous) ne trouve grand-chose à redire.

Der Zakarian tacle l’idole des Espoirs

Interrogé dans Midi Libre à la fois sur les propos de Titi et sur la qualité de ce début de saison de Ligue 1, Michel der Zakarian n’a pas fait dans la dentelle, comme à son habitude.

« Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie !, a déclaré le coach du MHSC. C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0 mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo. » Depuis, les Bleuets se sont inclinés (2-0) face à l’Autriche vendredi en éliminatoires de l’Euro Espoirs.