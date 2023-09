Titi aux anges. Le sourire de Thierry Henry sur le deuxième but de Bradley Barcola, auteur d’un doublé face à la Slovénie, résume assez bien les débuts du nouvel entraîneur de l’équipe de France espoirs. Victorieux 4-0 des Slovènes dans la poule D des qualifs pour l’Euro 2025, les Bleuets en ont mis partout, notamment offensivement par le biais du trio Gusto, Cherki, Barcola.

Le néo-Parisien, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, a été déterminant dans le jeu en transition foudroyant des espoirs français. Aussi bien à la passe, balle au pied ou dans la profondeur, l’ailier a fait parler sa polyvalence pour martyriser la défense slovène. Malo Gusto a quant à lui brillé par ses débordements et sa qualité de centre. Enfin, et en dépit d’un léger manque de réalisme, Cherki s’est amusé dans le dribble et la combinaison dans les petits espaces.

Débuts parfaits pour Henry

Et s’il faut noter quelques errements défensifs, l’immense Restes sera toujours là pour assurer un clean sheet flatteur. Thierry Henry peut en tout cas souffler : avec deux victoires larges et huit buts en deux rencontres, ses débuts à la tête de l’Equipe de France Espoirs, très attendus et scrutés après son échec à Monaco, sont réussis.