Au lendemain de sa première conférence de presse en tant que sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry a livré ce jeudi la liste des 23 joueurs retenus par les matchs face au Danemark (le 7 septembre en amical) et à la Slovénie (le 11 pour le début des qualifications à l’Euro en Slovénie).

Le milieu de terrain du PSG Warren Zaïre-Emery, 17 ans seulement, est convoqué pour la première fois à ce niveau. Pas vraiment une surprise, après les propos élogieux de Henry à son égard. A ses côtés, le nouveau sélectionneur n’a conservé que quelques joueurs présents lors du fiasco de l’Euro 2023 cet été (élimination en quarts), tous nés en 2002, dont Rayan Cherki, Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo et Elye Wahi. Une attaque pleine de promesses.

Voici la 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 de Thierry Henry 🔥



2 matchs au programme des Espoirs :

🗓️ 07/09 : 🇫🇷 France 🆚 Danemark 🇩🇰

🗓️ 11/09 : 🇸🇮 Slovénie 🆚 France 🇫🇷



S’il dispose désormais de ses joueurs, Thierry Henry doit, avant lundi et le début du rassemblement, toujours compléter son staff technique. L’ex-attaquant sera secondé par Gérald Baticle et son ex-coéquipier en club, Gaël Clichy. Il est sur le point de trouver un entraîneur des gardiens (L’Equipe indique ce jeudi que Jérémie Janot a signé), mais il doit encore dénicher un préparateur physique - qui pourrait être l’ancien des Bleus et du Real Madrid Greg Dupont.