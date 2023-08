Liste de Deschamps : Lucas Hernandez revient, Kanté et Pogba non retenus contre l’Irlande et l’Allemagne… Revivez l’annonce de la liste en direct

14h36 : En résumé : Lucas Hernandez revient comme prévu, Pogba et Kanté n’ont pas été retenus mais Deschamps a laissé la porte entrouverte (pas trop non plus) et sinon, pas vraiment de surprises

Je vous souhaite un excellent après-midi. Pour rappel, l’équipe de France recevra l’Irlande au Parc des Princes jeudi prochain (le 7 septembre) lors des éliminatoires de l’Euro 2024, puis disputera un match amical le mardi 12 septembre à Dortmund.