Benjamin Pavard va pouvoir évoluer en défense centrale comme il le réclame depuis plusieurs années. Pour réaliser son souhait, l’international français de 27 ans vient de refermer quatre riches saisons au Bayern Munich en rejoignant l’Italie et l’Inter Milan.

« Benjamin Pavard est un joueur de l’Inter », a confirmé le club italien mercredi soir dans un communiqué où n’est pas précisée la durée du contrat. Le montant du transfert est estimé à 30 millions d’euros et pourra grimper à 32 millions selon les résultats de l’Inter.

Trevoh Chalobah à la place de Pavard ?

Annoncé depuis plusieurs jours, ce transfert a traîné en longueur, le Bayern ne voulant pas laisser partir Pavard sans avoir trouvé son remplaçant, qui devrait être Trevoh Chalobah (Chelsea). Le champion d’Allemagne en titre, à qui l’Inter avait fini par poser un ultimatum fixé à mardi 15 heures, a préféré laisser filer son deuxième champion du monde 2018, après Lucas Hernandez au PSG, plutôt que de risquer un départ sans indemnité en juin 2024, à l’échéance de son contrat.

Depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur de Lille (2015-2016) et Stuttgart (2016-2019) qui a un temps semblé très proche de rejoindre Manchester United, avait fait connaître son envie de relever un nouveau défi, après sept ans en Allemagne. « Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? », disait-il ainsi au quotidien L’Equipe en novembre 2022 avant la Coupe du monde au Qatar, assurant vouloir mettre « l’enjeu sportif avant tout ».

L’Inter Milan sort d’une saison accomplie avec une troisième place en championnat, un deuxième sacre consécutif en Coupe d’Italie et surtout une finale de Ligue des champions où il a posé bien des problèmes à Manchester City (1-0). L'équipe entraînée par Simone Inzaghi a par contre perdu à l’intersaison pas moins de neuf défenseurs centraux, à commencer par Milan Skriniar, parti libre au PSG, et Francesco Acerbi, titulaire lors de la finale de C1 qui était prêté par la Lazio.

La grosse cagnotte de l’Inter

L’Inter qui a lancé sa saison par deux victoires 2-0 en championnat, a récupéré pas moins de 120 millions d’euros sur le marché des transferts cet été en cédant André Onana ou encore Marcelo Brozovic, et reste « très ambitieux », comme l’a assuré récemment Inzaghi. Avec Pavard, l’entraîneur italien dispose désormais d’une munition supplémentaire en défense centrale et sur le côté droit, deux postes assumés par l’international français (49 sélections) en club et en équipe de France.

A Milan, Benjamin Pavard, qui a changé de statut en inscrivant un but devenu légendaire contre l’Argentine durant le Mondial-2018, va retrouver son coéquipier en équipe de France Marcus Thuram, arrivé cet été en Lombardie. Défenseur fiable et rarement blessé, il a en outre disputé en Bavière plus de 160 matchs (43 la saison dernière) en quatre saisons et amassé dix trophées, dont quatre titres en Bundesliga (2020, 2021, 2022 et 2023) et une Ligue des champions en 2020.