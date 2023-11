La lune de miel est bel et bien terminée entre Thierry Henry et les Bleuets. Après avoir enchaîné quatre victoires depuis son arrivée en août dont un festival contre Chypre (9-0), le nouveau sélectionneur des Espoirs fait maintenant l’expérience de la défaite. Après l’échec vendredi en Autriche (2-0) lors de la quatrième journée des qualifications à l’Euro 2025, les Bleuets se sont lourdement inclinés lundi soir contre la Corée du Sud 3-0 au Havre en match amical.

Thierry Henry n’a pas tourné autour du pot après le match en parlant de « résultat horrible ». Lucide au micro de la chaîne L’Equipe à défaut d’avoir trouvé la clé au stade Océane du Havre, celui-ci a ensuite expliqué à chaud cette nouvelle désillusion : « Il y a quelque chose dans le football qui s’appelle être réaliste, quand tu te crées autant d’occasions et que tu ne la mets pas au fond, tu donnes la possibilité à l’équipe adverse de te punir. »

"On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça. le 2e et le 3e sont assez comiques. [...] on donne des buts, il faut être réaliste"



La première réaction de Thierry Henry après la défaite contre la Corée du Sud #FRACDS pic.twitter.com/oAGqKKN2HD — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 20, 2023



Car ce sont bien les Français qui ont dominé. Une frappe trop croisée de Mathys Tel (21e), une tête de Lesley Ugochukwu (23e), un enroulé de Bradley Barcola (27e) ou un tir puissant du Monégasque Maghnes Akliouche (43e) ont failli faire mouche. Akliouche, sans doute le meilleur français de la rencontre, a ensuite cru délivrer une passe décisive peu avant la pause, mais la demi-volée d’Arnaud Kalimuendo a frappé la barre transversale.

Vidéo gag et buts casquettes

Les Bleuets ont continué de pousser en deuxième période, la puissante tête d’Isaak Touré sur corner trouvant cette fois le gardien coréen (64e). Mais comme Henry l’a dit, dominer n’est pas gagner et la Corée du Sud a ouvert le score d’un superbe coup franc par Sang-bin Jeong (70e). Puis, profitant de deux mésententes dans la défense française et d’une partie de billard, les Sud-Coréens ont alourdi la marque (79e, 90e+4).

« On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça. Le deuxième et le troisième sont assez comiques », a regretté Henry. « Encore une fois on a donné des buts, même si le coup franc est quand même beau, les deux autres buts étaient évitables. » Un match à oublier pour le gardien Guillaume Restes, qui avait pourtant le brassard de capitaine. « Maintenant il va falloir récupérer, passer l’année, et on va pouvoir commencer avec le groupe des moins de 23 » qui participera aux Jeux olympiques de Paris, a conclu Henry.