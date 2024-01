Retour à la case départ pour Christopher Nkunku. Blessé quelques jours après son arrivée à Chelsea cet été, l’international français a retrouvé l’infirmerie des Blues. Le joueur de 26 ans, gravement blessé à un genou durant l’intersaison, et indisponible les cinq premiers mois de la saison, est de retour à l’infirmerie après s’être fait mal à la hanche en fin de semaine dernière.

« Ce n’est pas lié à son ancienne blessure, c’est un problème différent, un souci à la hanche, a déclaré Mauricio Pochettino devant des journalistes, à la veille de la demi-finale aller de Coupe de la Ligue contre Middlesborough [Championship]. Il ne sera pas inclus demain [mardi], on verra pour samedi [en Premier League]. Nous sommes prudents avec lui parce que six mois se sont écoulés depuis sa blessure et qu’il n’a joué que peu de matchs. »

Christopher Nkunku a disputé son premier match officiel avec Chelsea le 24 décembre contre Wolverhampton, avant de participer à deux autres rencontres de championnat. Il était forfait en Coupe d’Angleterre samedi contre Preston. L’ancien entraîneur du PSG a dit espérer que son indisponibilité « ne sera pas une longue période. Pour l’instant, il ne s’entraîne pas, il fait de la récupération ». Mais « ce n’est pas un gros problème », a-t-il tenté de rassurer.