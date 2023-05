Mauricio Pochettino sera l'entraîneur de Chelsea la saison prochaine.

Nouveau défi de taille pour Mauricio Pochettino. L’ex-entraîneur de Tottenham et du PSG a trouvé un accord avec Chelsea pour prendre en main les Blues la saison prochaine, affirment plusieurs médias anglais, dimanche. « Il rejoindra le club cet été, Frank Lampard restant l’entraîneur par intérim jusqu’à la fin de la saison », précise la BBC.

Le contrat le liant au club de la capitale anglaise n’est pas encore signé mais l’officialisation de son arrivée devrait intervenir dans les jours qui viennent, croient savoir d’autres médias, comme The Athletic.

Remettre de l’ordre…

Actuellement 11e de Premier League, avec 43 points en 35 matchs, les Londoniens ont connu une première saison cauchemardesque sous la tutelle de leurs nouveaux propriétaires américain. L’homme d’affaires Todd Boehly et le fonds d’investissement Clearlake ont investi plus de 600 millions d’euros sur le marché des transferts l’été dernier et cet hiver, mais ce recrutement, axé surtout sur des joueurs jeunes et à fort potentiel, n’a pas brillé par sa cohérence.

Boehly avait aussi décidé d’évincer Thomas Tuchel après sept matchs seulement cette saison, alors que le club était 6e au classement, pour faire venir Graham Potter de Brighton, un entraîneur jugé lui aussi prometteur mais sans expérience dans un club de l’envergure de Chelsea. Engagé pour un projet de long terme, Potter avait été limogé à son tour début avril.

Spécialiste du top 4 de PL

Egalement ancien entraîneur de Southampton, Pochettino n’était plus actif depuis son remplacement au PSG par Christophe Galtier l’été dernier. Il avait laissé un excellent souvenir lors de son passage à Tottenham, le grand rival de Chelsea.

Quatre fois en cinq saisons, les Spurs avaient fini dans les quatre premiers du championnat sous ses ordres, alors qu’ils n’y étaient arrivés que deux fois lors des 24 saisons précédant son arrivée. Il devra arriver à insuffler un nouvel esprit de corps à un effectif déséquilibré et surchargé, dans une saison où il n’y aura même pas de compétition européenne pour donner du temps de jeu à tout le monde.