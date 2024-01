Un triplé lors de la victoire tranquille contre l’US Revel, quatre jours après un but pour le trophée des champions. Dimanche soir, Kylian Mbappé était le seul rescapé du 11 de départ aligné par Luis Enrique pour remporter le premier titre de la saison contre Toulouse (2-0) quelques jours plus tôt. Pas de quoi essouffler l’attaquant, au point d’inscrire un triplé. Mais avec ce deuxième match de l’année pour le PSG, « Kyky » en est déjà à 29 rencontres disputées depuis le début de la saison, 24 avec le PSG, 5 avec les Bleus.

« Il n’y a grand-chose à dire »

Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur l’utilisation de son attaquant vedette, et autant vous dire que ce n’est pas vraiment lui qui choisit. « Kylian voulait jouer et quand il veut jouer, il n’y a grand-chose à dire », a expliqué l’entraîneur après la large victoire de son équipe contre Revel (9-0) dimanche en 32e de finale de la Coupe de France.

Avec ce triplé face aux amateurs haut-garonnais, qui évoluent en sixième division, Mbappé est devenu le meilleur buteur parisien de l’histoire de la Coupe de France (30 buts) devant le Congolais François M’Pelé (28). « Ce genre de joueurs ont plus leur mot à dire que l’entraîneur », a commenté Luis Enrique. « Et quand il joue, tout le monde en profite, le staff, le public, les adversaires… » Sauf peut-être sa propre équipe, en cas de blessure, une habitude pour le PSG en début d’année même si Mbappé en reste pour l’instant éloigné.

Il n’empêche que le rythme soutenu par Mbappé peut légitimement inquiéter alors qu’on en est à peine à la mi-saison et qu’il envisage de disputer les JO en plus de l’Euro au mois de juin : Si le PSG et les Bleus allaient au bout de toutes les compétitions qu’ils doivent jouer, cela ferait près de 45 matchs au programme pour Mbappé d’ici le mois d’août. Intenable, évidemment, même avec 15 matchs de moins au compteur, d’ailleurs. A priori, il va donc falloir que quelqu’un apprenne à dire non au Kyks, à commencer par Luis Enrique.