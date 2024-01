Trophée des champions EN DIRECT : Premier titre pour le PSG de Luis Enrique ou bouffée d'air pour le Téfécé?.. Suivez le match avec nous dès 20h30

08h30 : Hello tout le monde !

C'est l'histoire d'un match qui démarre l'année 2024 en opposant deux champions de 2023, qui devait se jouer en Thailande, puis en Arabie saoudite, puis pourquoi pas au Qatar ou en République démocratique du Congo, et qui a finalement lieu... au Parc des Princes. On a trouvé plus neutre quand le PSG est concerné, mais comme ils n'ont pas trop le choix, les Toulousains débarquent avec l'intention de déjouer les pronostics et s'offrent un trophée en forme de bouffée d'oxygène, eux qui coulent doucement mais sûrement en championnat.

Luis Enrique, lui, entend remporter un premier titre censé en appeler bien d'autres, alors que Kylian Mbappé démarre une nouvelle vie d'agent libre sur le marché. Au milieu de tout ça, l'ambiance devrait tout de même être au rendez-vous puisque malgré les appels au boycott des ultras parisiens et toulousains, le Parc est annoncé plein à ras bord.

>> Ne nous laissez pas seuls dans le vent et le froid un premier mercredi de janvier, on se rejoint ici vers 20h30 pour la prise d'antenne...