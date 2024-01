Comme toujours dans ces cas-là, les images nous ont fait craindre le pire. Samedi, lors de la finale de la Coupe des Etoiles entre Umm Salal et Al Arabi, au Qatar, Andy Delort s’est effondré tout seul sur le terrain quelques minutes après avoir ouvert le score. Les soigneurs se sont précipités vers lui alors qu’il convulsait, sous le regard effrayé de ses coéquipiers et de ses adversaires.

Andy Delort s'écroule sur le terrain et sème la panique dans le stade à Doha 😰 ! Rien de grave on espère 🇩🇿#teamdz #delort #qsl pic.twitter.com/QVkDgnn197 — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) January 6, 2024





Evacué sur civière, l’attaquant a finalement pu suivre la fin du match depuis le banc de touche, assistant alors à la victoire de son équipe d’Umm Salal aux tirs au but, preuve que son malaise était plus bénin que ce que l’on pouvait craindre. C’est d’ailleurs ce que l’ancien Nantais a confirmé quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux. « Merci à tous pour vos messages, tout est rentré dans l’ordre », a-t-il écrit sur Instagram, accompagnant son post de photos le montrant au milieu de ses coéquipiers après la victoire.