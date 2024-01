Des invitations tous frais payés au Qatar en classe affaires, des places en loges VIP pour des matchs au Parc des Princes… Dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte depuis 2022 sur le PSG et son président Nasser Al Khelaïfi, les autorités auraient trouvé dans le téléphone de Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication du club parisien, mis examen le 1er décembre 2023 pour sept délits dont, notamment, la corruption et le trafic d’influence, plusieurs échanges avec Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef du magazine France Football, rapporte des enquêtes de Mediapart et du Monde.

Dans ces échanges, on y découvre les relations privilégiées entre les deux hommes, le premier demandant notamment au second de supprimer des sites France Football et L’Equipe des dépêches faisant état de certaines affaires touchant le président du PSG, Nasser Al Khelaïfi. Ce qui aurait été accepté par Pascal Ferré, aujourd’hui directeur des relations presse et médias de l’équipe première du PSG. Celui-ci aurait également publié dans France Football des reportages élogieux sur le Qatar, alors futur organisateur de la Coupe du monde.

Du lobbying pour le Ballon d’or

Moins grave, mais tout aussi problématique, ces enquêtes révèlent que le PSG, via son président et Jean-Martial Ribes, aurait tenté d’influer sur le résultat du Ballon d’or, qui est organisé par France Football, afin que Lionel Messi, fraîchement arrivé à Paris, remporte le trophée. Invitation au Parc des Princes, rendez-vous dans un grand hôtel parisien, discussions avec le président du PSG et échanges autour de la une de France Football sont ainsi au menu des échanges entre Ribes, Al Khelaïfi et Ferré.

« Le système de vote du Ballon d’or, c’est 180 journalistes indépendants dans le monde entier. Il est impossible que le PSG, et a fortiori Jean-Martial Ribes, ait pu influencer ce vote », a répondu l’avocat de l’ancien directeur de communication du PSG à Mediapart.