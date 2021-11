Nasser Al-Khelaïfi a le sourire lui qui voit déjà fructifier son investissement du 10 août dernier. Le septième Ballon d'Or de Lionel Messi, le premier remporté sous le maillot du PSG, représente « une immense fierté » pour le club, a donc logiquement assuré son président dans un communiqué publié lundi soir.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Leo ». « Comme tous nos supporters à travers le monde, nous nous réjouissons de voir évoluer l’un des plus grands joueurs de tous les temps sous le maillot Rouge et Bleu », s’est félicité le dirigeant qatarien.

George Weah a quitté Paris légèrement trop tôt

C’est la seconde fois qu’un club français voit un de ses joueurs recevoir un Ballon d'Or, après Jean-Pierre Papin en 1991, sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Les autres lauréats tricolores jouaient à l’étranger, Raymond Kopa (1958) au Real Madrid et Michel Platini (1983, 1984 et 1985) et Zinédine Zidane (1998) à la Juventus Turin.

George Weah, lauréat en 1995, a porté le maillot du PSG au premier semestre mais jouait à l’AC Milan quand il a reçu la récompense. L’histoire a cette fois choisi la voie miroir pour se répéter : Messi a disputé la première moitié de la saison avec le FC Barcelone.