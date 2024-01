C’est samedi, et comme chaque samedi, ou presque, vous avez bravé les éléments pour aller acheter votre petite baguette de pain (une tradition pas trop cuite, par ici) bien fraîche pour le petit-déjeuner. Une course banale, réalisée par des millions de Français, qui ferait pourtant le bonheur de Kylian Mbappé, qui ne peut, célébrité oblige, pas vraiment sortir à la boulangerie du coin sous peine de voir un attroupement se former devant lui.

L’attaquant du PSG est revenu sur ces petits « tracas » du quotidien dans un entretien accordé à « Envoyé Spécial », qui sera diffusé le 18 janvier sur France 2. La chaîne publique a diffusé un extrait de l’émission dans lequel Kylian Mbappé évoque ce qui lui manque le plus : « Je payerais tellement cher aujourd’hui pour faire ce genre de choses [acheter une baguette de pain], qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens. »

« J’ai perdu la spontanéité. »



⚽️ De Paris jusqu’au Cameroun, @KMbappe se confie dans #EnvoyéSpécial. Ses engagements associatifs, son quotidien, ses projets mais aussi… ce qui lui manque le plus.



⚽️ De Paris jusqu'au Cameroun, @KMbappe se confie dans #EnvoyéSpécial. Ses engagements associatifs, son quotidien, ses projets mais aussi… ce qui lui manque le plus.

Une interview exceptionnelle à découvrir le 18 janvier prochain! pic.twitter.com/mFiM8ODPia — Elise Lucet (@EliseLucet) January 5, 2024





L’ancien joueur de Monaco y voit là une forme de « fatalité », où il a perdu « la spontanéité de l’être humain ». Un élément qui a été pesant pendant quelque temps, avant de devenir son quotidien. A la question d’Elise Lucet de savoir ce qu’il ferait s’il était incognito pendant quarante-huit heures, Mbappé répond sans hésiter : « Je passe mes 48 heures dehors, je fais tout, des choses sans réfléchir. Aller manger tranquille à une brasserie, sortir avec des amis, faire la fête incognito, avec personne qui vient vous voir, le lendemain un bon brunch au soleil sur une terrasse, admirer les choses… Des choses simples de la vie. » Et de conclure: « J'ai perdu la spontanéité de l'être humain ».