Sa venue en zone mixte mercredi soir après la victoire du PSG dans le Trophée des champions a relancé un feuilleton qui dure maintenant depuis… depuis… on ne sait plus bien quand, on a arrêté de compter. Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, est libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier. Une situation à laquelle toutes les parties ont eu le temps de se préparer, mais à ce jour, l’intéressé l’assure, il n’a « pas pris [sa] décision ».

Une petite phrase qui ne fait qu’attiser les spéculations mais on ne va pas en vouloir au bonhomme parce qu’il hésite toujours. A 25 ans, il est devant la décision qui va dessiner toute la seconde partie de sa carrière. S’il reste, on peut douter fortement que le train du Real passe une dernière fois ; s’il bouge, ce sera forcément pour s’inscrire dans la durée et gagner tous les titres qui lui manquent dans l’un des meilleurs clubs du monde.

Le dénouement pourrait toutefois arriver assez vite, assure L’Equipe ce vendredi. Contrairement à 2022, où dans la même situation Mbappé avait étiré le suspense jusqu’au mois de mai, toutes les parties souhaiteraient être fixées rapidement. Le Real Madrid, toujours le concurrent numéro 1 du PSG dans cette histoire, aurait fait sensiblement la même proposition qu’il y a deux ans, avec cependant une date butoir établie à la mi-janvier.

Un ultimatum ? Ce n’est pas comme ça qu’on le perçoit dans le clan du joueur, apparemment, puisque de toute façon il entend lui aussi se décider rapidement. L’attente pompe l’énergie de tout le monde, si ce n’est l’air, et L’Equipe fait état d’une volonté de ne pas paralyser la vie du club. « L’idée est donc de se délester de ce dossier brûlant dès que possible, dans l’idéal avant les 8es de finale de la Ligue des champions face à la Real Sociedad [match aller le 14 février] afin d’aborder les échéances à venir dans un climat moins pesant », écrit le quotidien, en référence à la C1, mais aussi à l’Euro et aux JO.

Des primes ou déprime pour le PSG ?

En attendant, tout le monde s’accorde sur un retour à une certaine normalité dans les relations entre le numéro 7 et Nasser Al-Khelaïfi, après les tensions de l’été. Mbappé lui-même a évoqué mercredi « un accord passé avec le président ». Il est question d’un abandon de certaines primes de fidélité après son refus de prolonger en juin, à hauteur de 60 à 70 millions d’euros selon l’AFP, de 80 à 100 millions selon Le Parisien. Des primes qu’il pourrait cependant toucher, au moins en partie, s’il décidait finalement de signer un nouveau contrat en faveur du PSG.

Il n’y aurait donc plus qu’à patienter quelques semaines tout au plus pour avoir le fin mot de l’histoire. Alléluia.