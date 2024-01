Au Parc des Princes,

Salopio de Kylian. Dire qu’on frétillait à l’avance de le voir ronchonner comme un général en retraite à force de se coltiner les centraux toulousains, avant de nous offrir une nouvelle dérobade en zone mixte pour aiguiser encore un peu plus notre plume vengeresse. Mais c’est comme s’il nous sentait venir, le bougre. D’abord, un match à mettre son boule en arrière comme un Lukaku des grands jours pour protéger son ballon et un but de mutant pour fermer des bouches, puis un passage magistral devant les micros pour remettre un shilling dans le juke-box du non-transfert le plus rentable de l’histoire, au moins au niveau médiatique.

Six mois qu’il n’avait pas parlé de sa situation contractuelle

Des collègues bien informés s’étaient massés dans les entrailles du Parc des Princes sitôt la célébration parisienne terminée, et ce n’était pas pour fêter le 111e but du Kyks au Parc, un nouveau record dans l’escarcelle du Bondynois à qui il ne manquera bientôt que celui du nombre de cordons-bleus engloutis dans la cantine du club à Poissy.

Arrivée de notre grand Raïs à tous sur les coups de 23h45, avant même Luis Enrique, qui pour une fois a pu profiter d’une conf de presse peinarde un peu plus loin dans l’auditorium. Pas une question désagréable, et même une blagounette sur le super match d’Ugarte : « Pas un ballon perdu, il a été parfait », alors que le type n’est pas rentré en jeu. Bref, on s’égare.

Kyks aux platines, donc : on se chauffe tranquillement avec une question dite « d’introduction » dont on écoute à peine la réponse, avant d’attaquer la souche à la pioche, alors que le garçon n’a pas évoqué le sujet depuis juin dernier et un match avec l’équipe de France contre Gibraltar.

« Vous êtes libre de vous engager avec le club de votre choix dans quelques jours, est-ce que vous avez pris votre décision ? » Poker face du meilleur buteur parisien de l’histoire, détendu comme s’il nous parlait de sa routine du petit-déjeuner : « Non je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir. Ce qui reste le plus important. »

Passons outre la désagréable sensation d’écouter Bruno Le Maire qui ne sait pas si l’inflation va augmenter tout en disant qu’elle va augmenter quand même, et profitons-en pour lancer quelques fleurs à la profession : si nombre d’âneries ont été écrites sur le feuilleton Mbappé l’été dernier, il s’avère que la piste d’un deal entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan du champion du monde autour d’un renoncement à certaines primes en cas de départ libre se rapprochait de la vérité. Mbappé confirme ainsi qu’il n’a jamais été réintégré en échange d’une promesse de prolongation.

La suite, maintenant, parce qu’on n’allait pas lâcher un os aussi prometteur comme ça : Si la décision n’est pas encore prise, ce sera pour quand ? « J’en sais rien, j’en sais rien… C’était fin mai en 2022 car je ne savais pas jusqu’à mai. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Mais le plus important, ce sont les titres. On est déterminés. L’équipe se tourne vers ça. Personne ne parle de ma situation à l’intérieur du club. Ça n’intéresse pas grand monde, ce qui intéresse tout le monde, c’est que je puisse aider l’équipe à gagner des trophées comme j’ai fait aujourd’hui. »

Alors là, de deux choses l’une. Soit le Kyks adore nos Mbappomètres et pense avant tout à l’audience du service des sports de 20 Minutes, une raison tout à fait valable pour maintenir le suspense, soit il se paie notre tranche. Dans les écoutes téléphoniques qui ont émergé de la tortueuse affaire Hamraoui-Diallo, certains (très) proches du capitaine des Bleus évoquaient une prolongation quasi certaine dès le mois de mars, signe qu’en 2022, la fameuse décision de rester avait sans doute été prise bien avant son officialisation au printemps. On reste donc pour le moins dubitatif quand Mbappé raconte qu’il est aussi innocent qu’une agnelle vierge et que, promis, il n’a aucune idée de son futur.

Le Real fatigué, comme tout le monde

Ferait-il pour autant le bon choix en nous refaisant le coup du coeur qui balance jusqu’au dernier moment ? Sa brève apparition du soir a immédiatement provoqué des crises d’apoplexie dans les médias ibériques, où ce bon Josep Pedrerol était rouge de colère à minuit passé : « Je vous le dis, ce petit jeu, ça ne fait pas du tout rire le Real Madrid. » Il n’en sait probablement foutre rien, mais dans le fond, le présentateur du Chiringuito n’a pas tort : Florentino et les supporteurs du Real doivent en avoir plein les bottes des états d’âme de Kylian et de son indécision permanente.

😠💥 "Al MADRID NO le hace GRACIA el 'CULEBRÓN MBAPPÉ".



Kylian rompe su silencio y...



😠💥 "Al MADRID NO le hace GRACIA el 'CULEBRÓN MBAPPÉ".

Kylian rompe su silencio y...

... BOMBAZO de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/7e3KCqY9RK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2024





Jusqu’ici, on s’en remettra, mais il s’agit d’être honnête jusqu’au bout : une forme de lassitude commence à gagner à peu près tout le monde sur le sujet, même en France, et pour un champion qui place le curseur patriotique aussi haut que Kylian Mbappé, il faudrait commencer à en tirer quelques conséquences. Les mots de Dugarry sur RMC valent ce qu’ils valent, si l’on considère que le champion du monde 98 n’a pas dit du bien d’un seul joueur de foot depuis la retraite de Zidane, mais ils résument un courant de pensée de plus en plus répandu, qui se lit peut-être dans la chute brutale du garçon dans le dernier classement des personnalités préférées des Français : « J’ai l’impression que tous les six mois, c’est : il reste, il part. Ça, ça me soûle. J’en ai ras le bol. J’ai envie que Mbappé se lance dans un projet de club et arrête d’être dans un projet plus personnel. J’en ai marre d’entendre tous les six mois les schmilblicks sur son futur club. Ça ne m’intéresse pas, ça ne m’intéresse plus. »

« Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner »

Mettons qu’on croie Mbappé mot pour mot, on comprend bien le dilemme : à 25 piges, c’est le moment de se prendre par la main pour de bon. Soit le PSG à vie ou presque pour aller chercher cette foutue Ligue des champions, soit la grandeur éternelle du Real et le Ballon d’Or qui va avec, soit Liverpool et le meilleur championnat du monde tous les week-ends, en gros.

On se gardera bien ici de faire un pronostic, tant Mbappé avait dérouté en restant en Ligue 1 il y a deux ans alors qu’il se rêve en « game changer » de son sport. Mais si on pouvait au moins éviter de passer les six prochains mois à guetter le moindre signe, comme notre valeureux collègue qui s’y est essayé mercredi soir, de manière assez habile d’ailleurs, sur l’air de « votre nouveau positionnement avec Luis Enrique peut-il vous convaincre de rester ? ». Regard actor studio de l’intéressé, qui rétorque du tac au tac : « Je ne vois pas le rapport. » Nous non plus Kylian, mais, pitié, décide-toi vite, qu’on passe à autre chose.